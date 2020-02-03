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صحفية أمريكية عن مرتزقة أردوغان: لا يعرفون حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، إنها تحدثت لـ4 مرتزقة سوريين في ليبيا.

وأشارت سنيل في تغريدة عبر حسابها الرسمي إلى أنها علمت من خلال حديثها مع المرتزقة الذين ينتمون لفصيلين مختلفين، أنهم لا يعرفون الجهة التي يقاتلونها –الجيش الوطني- ولا يعرفون لماذا يقاتلونه.

وتحفظت الصحفية الأمريكية عن كشف المزيد من التفاصيل حول مجريات الحديث الذي دار بينها وبين المرتزقة، إلا أنها أكدت أنهم لم يكونوا يعرفون حتى من يكون المشير خليفة حفتر.

وكانت ليندسي قد حلت ضيفة على برنامج “البلاد” على شاشة 218news وتحدثت عن مقابلة أجرتها سابقا مع مرتزق سوري أوضح أن المرتزقة ينتقلون من مناطق في ريف حلب الغربي ويعيشون في عفرين ثم يعبرون من هناك إلى إسطنبول للسفر منها إلى طرابلس.

وذكرت الصحفية ليندسي أنه “تم بالفعل تحديد عناصر داعش، ونقلهم إلى ليبيا، إنه دعم واضح للإرهاب وانتشار الإرهاب، وكذلك دعم لحكومة الوفاق التي تؤيدها مجموعة من الميليشيات والإرهابيين”، حسب قولها.

ولفتت إلى أن التحركات التركية الأخيرة تأتي في إطار الطموحات التوسعية لدى أردوغان، وأن مئات الآلاف مروا من تركيا إلى سوريا من جميع أنحاء العالم، والآن يتم نقلهم إلى ليبيا للقيام بنفس الشيء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • عادي أصلا حتى المرتزقة من السودانيين والجنجاويد الذين يتبعون حفتر نفسه لا يعرفونه ولا يعرفون الجهة التي يتبعونها بل كانوا يظنون بانهم يعملون مجرد حراس في منشات نفطية اماراتية فوجدوا أنفسهم في حرب غير معروف فيها من هو العدو ومن هو الصديق … لماذا تغطون على هذا وتدافعون عن الآخر هذه ليست احترافية صحفية وليس بها ذرة احترام للصحافة والإعلام بصفة عامة ولكني ها انا أحذركم اذا لم تقوموا بتغيير اسم موقعكم الذي يخدم حفتر في غضون عشرة أيام فاني سناقيضكم أينما كنتم انتم والشركة التي تتبع موقعكم الموجه وقد اعذر من انذر

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