صحفية أمريكية عن مرتزقة أردوغان: لا يعرفون حفتر

قالت الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، إنها تحدثت لـ4 مرتزقة سوريين في ليبيا.

وأشارت سنيل في تغريدة عبر حسابها الرسمي إلى أنها علمت من خلال حديثها مع المرتزقة الذين ينتمون لفصيلين مختلفين، أنهم لا يعرفون الجهة التي يقاتلونها –الجيش الوطني- ولا يعرفون لماذا يقاتلونه.

وتحفظت الصحفية الأمريكية عن كشف المزيد من التفاصيل حول مجريات الحديث الذي دار بينها وبين المرتزقة، إلا أنها أكدت أنهم لم يكونوا يعرفون حتى من يكون المشير خليفة حفتر.

وكانت ليندسي قد حلت ضيفة على برنامج “البلاد” على شاشة 218news وتحدثت عن مقابلة أجرتها سابقا مع مرتزق سوري أوضح أن المرتزقة ينتقلون من مناطق في ريف حلب الغربي ويعيشون في عفرين ثم يعبرون من هناك إلى إسطنبول للسفر منها إلى طرابلس.

وذكرت الصحفية ليندسي أنه “تم بالفعل تحديد عناصر داعش، ونقلهم إلى ليبيا، إنه دعم واضح للإرهاب وانتشار الإرهاب، وكذلك دعم لحكومة الوفاق التي تؤيدها مجموعة من الميليشيات والإرهابيين”، حسب قولها.

ولفتت إلى أن التحركات التركية الأخيرة تأتي في إطار الطموحات التوسعية لدى أردوغان، وأن مئات الآلاف مروا من تركيا إلى سوريا من جميع أنحاء العالم، والآن يتم نقلهم إلى ليبيا للقيام بنفس الشيء.

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