لجنة للتحقيق بثغرات في منظومة التسجيل بقرعة الحج

وجه مدير مكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق العميد أحمد الطويبي خطابا إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وطالب الطويبي رؤساء هذه الأجهزة بتقديم أسماء مرشحين من قبلهم كل حسب اختصاصه لتشكيل لجنة تحقيق بناء على تعليمات وزير الداخلية فيما يتعلق بتقرير حول وجود ثغرات أمنية بنظام تسجيل قرعة الحج لهذا العام.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، قد أعلنت في الـ11 من يناير الماضي عن نتائج قرعة الحج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية