اخبار ليبيا الان

لجنة للتحقيق بثغرات في منظومة التسجيل بقرعة الحج

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه مدير مكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق العميد أحمد الطويبي خطابا إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وطالب الطويبي رؤساء هذه الأجهزة بتقديم أسماء مرشحين من قبلهم كل حسب اختصاصه لتشكيل لجنة تحقيق بناء على تعليمات وزير الداخلية فيما يتعلق بتقرير حول وجود ثغرات أمنية بنظام تسجيل قرعة الحج لهذا العام.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، قد أعلنت في الـ11 من يناير الماضي عن نتائج قرعة الحج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك