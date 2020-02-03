ماذا في لقاء السراج مع وفد مؤسسة جونز الأمريكية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الاثنين، وفد مؤسسة «جونز» الأمريكية للاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب بحضور رئيس وأعضاء لجنة التواصل والمتابعة مع المؤسسة.

وأكد السراج، خلال اللقاء على أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب، مقدما لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

كما أطلع السراج، على نتائج لقاء الوفد الأمريكي أمس الأحد مع المسؤولين الليبيين والتصور المشترك لسبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، مبديا ملاحظاته بالخصوص.