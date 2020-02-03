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برئاسة فخامة رئيس مجلس النّواب .. مجلس النّواب يعقد جلسته في بنغازي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 03 فبراير 2020 (وال) –  استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمدينة بنغازي برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” فإن المجلس افتتح جلسته بالاستماع لإحاطة من معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” حول اجتماعه ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الأستاذ ” فوزي النويري ” بالعاصمة التونسية  ” تونس ” بالمبعوث الأممي لدى ليبيا ” غسان سلامة ” ونائبته حول لقاء ” جنيف ” وتطورات العملية السياسية في ليبيا. (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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