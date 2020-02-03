ألمانيا: نأمل أن يساعد قرار مجلس الأمن على وقف الدعم الخارجي لطرفي النزاع في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أمله في أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، في وقف دعم الدول الخارجية لطرفي الصراع في طرابلس.

برلين – سبوتنيك وأضاف ماس، في حديث مساء أمس لقناة “زد ده أف” الألمانية، أن “عملية برلين للتسوية في ليبيا تقوم على أساس وقف الأطراف الخارجية دعمها لأطراف النزاع في ليبيا، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن”.

وعبّر ماس عن أمله بأن يؤدي تبني قرار في مجلس الأمن إلى تغيير الوضع من خلال التأكيد على رفض دعم أي طرف في عملية النزاع.

كما أكد الوزير، أن الجلسة الأولى في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا ستعقد في جنيف خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها سوف تركز على مبدأ وقف تام لإطلاق النار، مما يسهل تنفيذ اتفاقيات مؤتمر برلين تدريجيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 الماضي، مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا. وبحسب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فقد تم الاتفاق في برلين على إنشاء لجنة ليبية مشتركة للبحث في المسار العسكري والأمني وتتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف.