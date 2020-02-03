استمرارا في خرق وقف إطلاق النار.. الميليشيات تشن غارات جوية على منطقة الوشكة

مصراتة-العنوان

شن طيران تابع لمجموعات الوفاق المسلحة، أمس الأحد، غارات جوية استهدف خلالها منطقة الوشكة؛ وذلك يؤكد استمرارها في خرق وقف إطلاق النار المتفق عليه في برلين.

وفي تصريح عبر قناة ليبيا الأحرار القريبة من المجموعات المسلحة، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعمليات سرت الجفرة أحمد القاضي “إن الطيران استهدف وسط منطقة الوشكة وبعض المناطق القريبة منها”.

وأكد القاضي تسجيل إصابة بالغة لآمر غرفة علميات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة اللواء سالم درياق، مشيرا إلى أنه في حالة حرجة بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت.

وظهر اللواء سالم درياق عبر تسجيل، ليل الأحد، وهو في الخطوط الأمامية بمحور أبوقرين رفقة عدد من جنود القوات المسلحة العربية الليبية مفندا من خلاله تعرضه لإصابة خلال الضربات الجوية.