الشريف يكشف تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

03 February, 2020

كشف الخبير الاقتصادي سالم الشريف، عن تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الدولي.

وقال الشريف، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه وبغض النظر عن الأسباب التي تظل تكهنات حتى الآن بشأن أسباب ظهور فيروس كورونا، فأنه وعلى الجانب الاقتصادي يوجد تأثرات جديدة طرأت ومن بينها انخفاض أسعار النفط من 66$ إلى56$ بمعنى خسارة السعودية 10%من قيمته كون الصين ثاني أكبر مستورد للنفط”.

وأكد الشريف، أنه ومع استمرار الوباء فأن الأسعار بشكل عام ستشهد ارتفاع بشكل كبير مستقبلا، لافتا إلى أن السعودية هي أكبر المتضررين من انتشار وباء كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر من انتشار الوباء في الدول العربية الأكثر كثافة سكانية مثل مصر أو الجزائر.

واختتم الشريف، تصريحه قائلا “هناك تحديات تواجه الدول العربية فهي المستهدف للتوقيع على صفقة القرن وتبقى كلها تكهنات عدا الجانب الاقتصادي وهو ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض أسعار النفط، وهو سيؤثر على الدول المصدرة للنفط، وبالتالي تضخم بشكل كبير لا قدرة للعرب على تحمله لقلة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، أما الصين فهي دولة صناعية قادرة على احتواء الوباء”.