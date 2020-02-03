الدرسي: زيارة وفد النواب في طرابلس لواشنطن لن تغير الموقف الأمريكي

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن زيارة وفد النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس إلى واشنطن تندرج في إطار رغبة الجانب الأميركي في التعرف على أطراف الصراع ليس أكثر.

الدرسي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الاثنين قال:” لا أعتقد أن الزيارة التي طلبها نواب طرابلس بحثاً عن الدعم ستسهم في تغيير الموقف الأميركي الذي يوصف بكونه غير واضح”.

وأكد عضو البرلمان أن السياسة الأميركية لا يبدو أنها تساند الوفاق فهي لم تقم بإيقاف تقدم الجيش الوطني نحو طرابلس،متوقعاً أن تكتمل قريباً إجراءات الزيارة المرتقبة لقيادات مجلس النواب بشكل رسمي للولايات المتحدة بناء على الدعوة الرسمية التي تلقوها قبل فترة من قبل البيت الأبيض والكونغرس.

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