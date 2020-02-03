الثني يبحث معالجة المختنقات المرورية ببنغازي

التقى رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، لبحث المختنقات المرورية بالمدينة.

وأصدر الثني-خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء-تعليماته بضرورة معالجة مشكلة هذه المختنقات المرورية عن طريق فتح مسارات جديدة وصيانة الجسور المتهالكة وإنشاء جسور جديدة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وإزالة الركام داخل المدينة.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع مدينة بنغازي ونسب إنجازها وسير العمل بها على وجه العموم.