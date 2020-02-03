ملاسنات بين الإمارات وتركيا على خلفية جر سودانيين إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا

تبادل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ومستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ياسين أقطاي، ملاسنات عبر تغريدات في موقع «تويتر» بسبب اتهامات وجهت لأبوظبي في قضية جر شباب سودانيين إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

ووصف قرقاش تصريحات المسؤولين الأتراك بـ«اللغة السياسية المتدنية»، متهما أنقرة بإعادة «إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها»، في تلميح لاستمرار محاولات إردوغان لاستعادة بعض من نفوذ إمبراطورية بلاده العثمانية.

وكتب قرقاش، الأحد، على حسابه على موقع تويتر «اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة». وأضاف أنّ هذه المفردات «تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتُعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها».

تصريحات قرقاش تأتي كرد فعل على اتهام مسؤولين أتراك قادة دول الخليج العربية بالتورط بشكل خاص في الملف الليبي. وكان مستشار الرئيس التركي أقطاي اتهم الإمارات العربية بخداع الشباب السودانيين بوعود وهمية لجرّهم إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر الأحد «تبين أن الإمارات العربية المتحدة، خدعت الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة وقادتهم إلى الحرب في ليبيا».

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى وصول إلى الخرطوم الثلاثاء الماضي، عشرات من الشباب السودانيين الذين تعاقدت معهم شركة الخدمات الأمنية الإماراتية، بينما احتج مئات من ذوي الشباب أمام وزارة الخارجية على إرسال أبنائهم إلى ليبيا. بدورها نقلت «فرانس برس» عن أسر لهؤلاء الشباب الذين اعتبروا ما وقع لهم «استدراجا» للقتال في ليبيا واليمن، مشيرة إلى أن المحتجين رفعوا شعارات مثل «أولادنا ليسوا للبيع».

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وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل صالح، كشف يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل بلاده غرفة عمليات لمتابعة قضية الشباب المتعاقدين مع شركة «بلاك شيلد» الإماراتية للخدمات الأمنية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن صالح قوله إن «الغرفة ضمت ممثلين للجهات ذات الصلة بالقضية، وراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقود السودانيين المتعاقدين مع بلاك شيلد، وخلصت إلى أنها امتثلت لكافة الإجراءات القانونية المعتادة». وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر إلى وجود جماعات مسلّحة في ليبيا، خصوصا من السودان وتشاد، تقاتل لمصلحة طرفي النزاع الليبي.

وتلاحق تركيا أيضا اتهامات بإرسال مرتزقة سوريين نحو ليبيا، ينتمي معظمهم لأقلية التركمان الموالية له، مع تقديم وعود لهم بالجنسية التركية. وقدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل بشأن ليبيا يطالب بـ«سحب المرتزقة» من هذا البلد.

ويعرب مشروع القرار عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا، ويذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 «بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم». ويطالب النص أيضا «جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه».

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