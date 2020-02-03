مستشفى الهضبة تكشف حصيلة الفحوصات الطبية للعام 2019

أظهرت الإحصائية السنوية لقسم الأشعـة بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا)، إجراء 69462 فحصًا خلال عام 2019.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء والتوثيق الطبي للمستشفى، فقد أجري 5161 فحصًا للجمجمة خلال العام الماضي و17469 فحصًا ‎للقلب والصدر و17719 فحصًا للعظام.

فيما بلغ إجمالي فحص المسالك البولية 9408 فحصًا، وبلغ إجمالي فحص الجيوب الأنفية 7237 وإجمالي فحص العمود الفقري 8703، وتظهر الإحصائية السنوية إجراء 2350 فحصًا بجهاز الموجات فوق الصوتية للكشف عن سرطان الثدي و690 فحصًا للغدد اللعابية، كما تظهر الإحصائية إجراء 535 فحصًا للجهاز التناسلي، في حين بلغ إجمالي فحص الفك 190 فحصًا.

يشار إلى أن مستشفى الهضبة العام، تسلّم خلال العام الماضي أجهزة أشعة C-ARM وأجهزة أشعة رقمية حديثة متكاملة وأجهزة موجات فوق الصوتية للقلب، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى والرامية لدعم القطاع الصحي العام في ليبيا.