وكيل داخلية الوفاق يتفقد إدارة المرور والتراخيص

قام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي اليوم الأثنين بزيارة تفقدية لإدارة شؤون المرور والتراخيص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المداغي قام بجولة داخل أقسام ومكاتب الإدارة لتعرف على المهام والاختصاصات المسندة إليها والاطلاع على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي الإدارة من رجال شرطة المرور في الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول لها.

كما أستمع عميد المداغي لشروح وافية من قبل مدير الإدارة حول المهام المكلفة بها الإدارة والجهود التي تبذل من أجل تعزيز السلامة المرورية ودور رجال شرطة المرور في حفظ الأمن على الطرقات العامة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بزيارة لمقر اتحاد الشرطة الرياضي التقى خلالها برئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي عميد نوري كحيل وأمين عام اتحاد الشرطة عقيد عدنان تريكي للوقوف على الجهود التي يبذلها اتحاد الشرطة واهتماماته ورعايته لكافة الأنشطة الرياضية على مستوى وزارة الداخلية.