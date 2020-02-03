الخراز: الأجهزة الأمنية تعمل بشكل فاعل لحماية المواطنين والأجانب

قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز إن الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية تعمل بشكل فاعل وجيد، وتوفر الحماية للمواطنين والأجانب .

وأفاد الخراز في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم بأن نسبة الجريمة منخفضة في شرق البلاد ومتوسطة في الجنوب، وأن ما نسبته خمسة وتسعون في المئة من الجرائم تحال للقضاء بسبب وجود العديد من العصابات والخلايا الإجرامية المشكلة من عناصر محلية وأجنبية.

كما لفت الخراز إلى أن عمليات الاتجار بالبشر خاصة من المهاجرين الإفريقيين تتم في مناطق غرب ليبيا القريبة من البحر.

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