اخبار ليبيا الان

ليست المرة الاولي .. مواطن يقطع خدمات الاتصالات بسبب حفر خط للمياه

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أجبار ليبيا 24 – خاص

تسبب مواطن في مدينة أجدابيا، بقطع كوابل الألياف البصرية لكابل الإنترنت، بعد أن قام بأعمال حفر لغرض مد خط مياه .

وأدت أعمال الحفر إلى انقطاع خدمة شبكتي الاتصالات ليبيانا والمدار عن المنطقة الممتدة من قمينس إلى أجدابيا وجالو واوجلةواجخرة وتازربو والكفرة، بالإضافة لخدمة الإنترنت Ltt 4G .

وأعلنت شركة هاتف ليبيا أن أعمال الصيانة جارية من أجل إصلاح العطل وربط الكابل لإعادة خدمة الاتصالات .

يشار إلى أن أعمال الاعتداءات على كوابل الألياف البصرية تكررت في الفترة الأخيرة نتيجة للأعمال العشوائية للمواطنين في غياب الرادع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك