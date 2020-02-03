البرلمان يستنكر مغالطات السني أمام مجلس الأمن

أصدرت لجنة الخارجية بمجلس النواب بياناً استنكرت فيه كلمة مندوب حكومة الوفاق الطاهر السني التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن يوم الخميس الماضي.

وذكر البيان أن الكلمة احتوت على مغالطات لا تتطابق مع الواقع وأن حكومة الوفاق هي سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية.

وجاء في البيان أن الكلمة قد تجاهلت أوضاع مدينة طرابلس والميليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة فيها، كما تجاهلت الاتفاقية الأمنية الموقعة مع تركيا وعدم الرجوع فيها إلى مجلس النواب.

واستهجنت لجنة الخارجية بمجلس النواب تجاهل كلمة السني لتدفق المرتزقة الذين أحضرتهم تركيا إلى ليبيا وهو ما يعد انتهاكاً لنتائج مؤتمر برلين.

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية أن ما ورد في كلمة السني لا يمثل سوى فئة صغيرة داخل مدينة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية