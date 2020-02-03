كرموس: نجاح حوار جنيف مرتهن بالاتفاق على وقف القتال

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

03 February, 2020

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن نجاح حوار جنيف مرتهن بالتوصل لاتفاق لوقف القتال.

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “حوار جنيف هو تكملة لما سبقه من حوارات بين أطراف الاتفاق السياسي وآخرها حوار تونس والذي جرى خلاله تأجيل حسم عديد الملفات لعدم وجود توافق بين الطرفين منها على سبيل المثال الدستور والمناصب السيادية والمادة الثامنة المتعلقة بمنصب القائد الأعلى للجيش وذلك على الرغم من حصول توافق فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس إلا أنه لم يحصل توافق بشأن آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”.

وأضاف كرموس “إذا ما وضعنا مقارنة بين ما كان عليه الوضع في ذلك الوقت بالوقت الراهن فإن الوصول إلى توافق إن كان ممكنا في ذلك الوقت فإنه في الوقت الحالي يمكن القول أنه مستحيل إذا لم يتم التوصل إلى وقف للاقتتال وعودة القوات المعتدية على العاصمة وأيضا بعد تغير موازين القوة على الصعيدين السياسي والعسكري”. حسب تعبيرة