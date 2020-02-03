بعد أن دنسته المجموعات الإرهابية المارقة .. معهد علوم الشرطة درنة يعود للحياة

أخبار ليبيا 24

معهد علوم الشرطة بدرنة، بعد أن حولته الجماعات الإرهابية المتطرفة التي سيطرت على المدينة لسنوات لمقر للقتل والتعذيب والتنكيل لكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية والأمنية والقضاة والنشطاء والإعلاميين ومارست فيه ابشع الجرائم والانتهاكات .

بدأت الإداره العامة للتدريب بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية بفتح باب القبول لدفعه جديدة لمديرية أمن درنة وجهاز الدعم المركزي فرع درنة .

وبدء شباب المدينة وضواحيها بالتوافد للتسجيل والالتحاق بمديرية الأمن والدعم المركزي بعد تخرجهم والمساهمة في حفظ الأمن داخل المدينة .

لهذا المعهد دلاله ورمزية خاصة، فمنه تخرج أغلب القيادات الأمنية التي كان لها مكانة في الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة، وتمتع خريجي المعهد بسيرة عطرة وأداء عالي من الضبط والربط والوطنية .

ومنذ فبراير 2011 استولت على المعهد كتيبة بوسليم الإرهابية وقامت بحرق وتكسير الالات الموسيقية بالمعهد واستولت على كل المعدات والأسلحة التي كانت به ومن ثم حولته إلى سجن ومعتقل اخفى فيه قسريًا الكثير ممن يعارض أفكارها المتطرفة من مدينة درنة وضواحيها، بل ونقل حتى بعض المخطوفين من بنغازي إليه .

اليوم عادت الحياة إلى معهد علوم الشرطة بدرنة ودبت فيه الروح وفتح أبوابة رسميًا لدفعة جديدة من المتدربين لتلقي علوم الشرطة بعد توقف دام لتسع سنوات .

ورغم الدمار الذي لحق بالمعهد الذي مازال شاهدًا على جرم الجماعات الإرهابية إلا أنه بداء العمل بشكل رسمي باستقبال مايزيد عن أربعمائة متدرب لصالح مديرية أمن المدينة .

الشارع في درنة تنفس الصعداء بهذه الخطوة لتعزز دور الأمن بالمدينة التي تشكوى من نقص في المنتسبين لمديرية الأمن .

عاش أهالي درنة سنوات قهر وظلم تحت حكم الإرهابيين الذين مارسوا ضدهم أشد أنواع الإجرام من قتل واغتيالات وتعذيب وخطف قتل وتغييب وتشريد وتهجير بسبب رفضهم لأفكار المجموعات الإرهابية والمتطرفة المتمثلة في تنظيم الدولة “داعش” وتنظيم أنصار الشريعة والبتار ومجلس شوري إرهابي درنة .

وغيبت الجماعات الإرهابية مؤسسات الدولة بدرنة واستهدفت المنتمين لها حتى تفرض سيطرتها الكاملة على المدينة، إلى أن أعلنت القوات المسلحة الحرب على هذه المجموعات الإرهابية المارقة وقضت عليها وبدأت مؤسسات الدولة بالعودة إليها وما حدث اليوم باستقبال اول دفعة للتدريب لصالح مديرية أمن درنة بمعهد تدريب علوم الشرطة درنة، خير دليل للعالم بأسره .

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