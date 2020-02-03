مصرف ليبيا المركزي: استقرار سعر صرف الدينار أمام أغلب العملات الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي استقرار أغلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الاثنين، فيما ارتفعت العملة المحلية أمام كل من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني.

فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار مسجلا 1.39 دينارا للشراء، و1.40 دينارا للبيع، وكذلك استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مسجلة 1.54 دينارا.

كما حافظت العملتان التونسية والتركية على استقرارهما، فقد سجل الدينار التونسي 0.94 دينارا ليبيا، والليرة التركية 0.23 دينارا، وفق المصرف.

في المقابل، انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني من 1.84 دينارا سجلها أمس الأحد إلى 1.83 دينارا اليوم، كما انخفض اليوان الصيني من 0.23 دينارا للوحدة إلى 0.19 دينارا.

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