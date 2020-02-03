انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية اليوم برعاية الأمم المتحدة

تنطلق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5، اليوم الاثنين، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، “تنطلق اليوم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف”.

وأشارت إلى أنه من المقرر مشاركة “خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.