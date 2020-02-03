وفد من أعيان ترهونة يزور سرت

قام وفد من مجلس أعيان ومشائخ ترهونة برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح فاندي اليوم الاحد بزيارة إلى مدينة سرت.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه كان في استقبال الوفد بمجمع قاعات واقادوقو بسرت رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد وعضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي وعضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالي هيبلو ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق وأعضاء ووجهاء قبائل سرت ورئيس لجنة المصالحة سعد عقيلة.

وعقد بعد ذلك لقاء موسع تناول التأكيد على حل كافة المختنقات والتعاون الثنائي بين المجلسين والمدينتين والوقوف والدعم التام للقوات المسلحة العربية الليبية.

ووجه الفاندي الدعوة للمجلس القبائل بالمنطقة الوسطي وسرت لحضور الملتقى العام للقبائل الليبية المزمع عقدة يومي 19 و 20 فبراير 2020 بمدينة ترهونة.