آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابع للوفاق يتفقد الجرحى في تونس

قام آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابع لقوات الوفاق اللواء محمد الحداد بزيارة جرحى قوات الوفاق الذين يتلقون العلاج في تونس حسبما أعلنت عملية بركان الغضب.

وفي سياق منفصل بثت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صورا تُظهر آثار الدمار الناتج عن سقوط قذائف عشوائية أطلقها الجيش فجر اليوم على حي ابوسليم جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلن المجلس البلدية ابوسليم عن تعرض منازل بمحلة صلاح الدين للقصف العشوائي صباح اليوم في أكثر من مكان.

وكشف المجلس البلدي في بيان له نشره على صفحته الرسمية أن هذا القصف نتج عنه دمار بالممتلكات الخاصة من المنازل والسيارات بالإضافة إلى تعرض مواطن يدعى عبد الوهاب والبالغ من العمر 25 سنة لجروح عندما كان نائما .