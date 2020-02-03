

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 February, 2020

كشفت شركة مليتة للنفط والغاز نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت للمستخدم الفلبيني المشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وبينت شركة مليتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أن جميع التحاليل التي أجريت على المستخدم كانت نتائجها سلبية وأن المستخدم خالي من الفيروس، وسيتم إعادته إلى عمله بعد التنسيق مع الإدارة العامة للعمليات

وكانت الشركة أعلنت نقل المستخدم المشتبه في إصابته بفيروس كورونا من مجمع مليته إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية.