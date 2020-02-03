اخبار ليبيا الان

مساعٍ لتنظيم عمل المؤسسات التدريبية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مسؤولون من وزارتي العمل والاقتصاد اجتماعا مساء الأحد في طرابلس لبحث تنظيم عمل المؤسسات التدريبية وذلك في إطار توحيد الجهود لتنظيم عمل المؤسسات التدريبية العاملة في ليبيا لضمان تقديمها الخدمة وفق المنصوص عليها قانونا.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل خالد الشرع ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي ونيس.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا التي تخص ضمان جودة التدريب بسوق العمل المحلي والتركيز على أهمية تنظيم العملية التدريبية وضمان كفاءة أداء المراكز التدريبية من خلال استيفائها لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتماد من قبل الوزارة.

كما بحث الاجتماع معايير اعتماد البرامج التدريبية من حيث أهداف البرنامج والشريحة المستهدفة والمعارف والمهارات المكتسبة منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك