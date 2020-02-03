مساعٍ لتنظيم عمل المؤسسات التدريبية في ليبيا

عقد مسؤولون من وزارتي العمل والاقتصاد اجتماعا مساء الأحد في طرابلس لبحث تنظيم عمل المؤسسات التدريبية وذلك في إطار توحيد الجهود لتنظيم عمل المؤسسات التدريبية العاملة في ليبيا لضمان تقديمها الخدمة وفق المنصوص عليها قانونا.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل خالد الشرع ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي ونيس.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا التي تخص ضمان جودة التدريب بسوق العمل المحلي والتركيز على أهمية تنظيم العملية التدريبية وضمان كفاءة أداء المراكز التدريبية من خلال استيفائها لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتماد من قبل الوزارة.

كما بحث الاجتماع معايير اعتماد البرامج التدريبية من حيث أهداف البرنامج والشريحة المستهدفة والمعارف والمهارات المكتسبة منه.

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