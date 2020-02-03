الجمعية العمومية لشركة النقل البحري تستعرض خطة تطوير اسطولها

عقدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للنقل البحري اليوم الاثنين اجتماعها العادي الاول برئاسة وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معنتوق ، رئيس الجمعية العمومية للشركة .

واستعرض الاجتماع الذي اقيم بديوان الوزارة بطرابلس تقرير مجلس ادارة الشركة والذي تضمن نشاط الشركة خلال سنة 2019 وكذلك استعراض ملخص خطة تطوير الأسطول البحري للشركة المقدم من مجلس ادارة الشركة .

وتضمنت خطة تطوير الشركة سياسات التطوير والإحلال التي تسعى الشركة للوصول اليها بما يضمن قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري والتقليل من مصروفات التشغيل الناتجة عن قدم اسطول الشركة البحري.

كما استعرضت الجمعية العمومية للشركة خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالاطلاع على اللوائح المنظمة لعمل الشركة وكذلك تقرير هيئة المراقبة