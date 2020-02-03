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البرلمان يبحث المشاركة في حوار جنيف

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين بمدينة بنغازي موقف البرلمان من المشاركة في حوار جنيف.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تسجيل مصور أن النواب عقدوا جلسة رسمية برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح وبحضور وحضور اكثر من 70 نائباً وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى إحاطة حومة حول لقائه رفقة النويري الأيام الماضية في العاصمة التونسية بسلامة ونائبته كما جرى التباحث حول مسألة مشاركة مجلس النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة تحديداً مسار جنيف الذي تراعاه الأمم المتحدة.

وتابع بليحق أن النواب لم ينتهوا بعد من مناقشة موقفهم من حوار جنيف والشروط التي يجب أن يضعها مجلس النواب والضوابط التي تحدد هذه المشاركة مشيرا إلى أن الجلسة علقت ليوم غد الثلاثاء

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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