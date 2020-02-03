القماطي: لن نوافق على وقف إطلاق النار دون انسحاب قوات حفتر بعيدا عن طرابلس

ليبيا – دعا جمعة القماطي مبعوث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لدول المغرب العربي إلى عدم التعويل على الإجتماع العسكري”5+5″ أو المسار السياسي المزمع عقده بجنيف والذي يعد له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

القماطي وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “تغطية خاصة” الذي يبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد قال:” سلامة اشتغل لأكثر من سنة على مسار يقودنا لغدامس وفي اخر لحظة من افشل ودمر مسار غدامس بالكامل هو خليفة حفتر بهجومه على طرابلس ولا بد ان نعود للثوابت والحقائق التي لا يجب أن تغيب بأن حفتر ليس له إي نية باي سلام وحل سلمي وسياسي” حسب زعمه.

وأضاف:” هناك ضغوطات ربما من بعض الأطراف الإقليمية والدولية لربط المسارات ببعضها حتى يتم ضمان توظيف حفتر للورقة العسكرية وهي وجوده جنوب طرابلس وبالقرب منها وفي ترهونة والجفرة والجنوب كل هذا التواجد العسكري لحفتر أوراق ضغط يستطيع أن يوظفها ويفاوض بها “.

وطالب القماطي حكومة الوفاق ومجلس الدولة ونواب طرابلس بعدم الذهاب لأي مسار سياسي قبل حسم المسار العسكري، مردفاً:” المسار العسكري أقل ما يمكن الإصرار عليه هو انسحاب حفتر وعودة النازحين والضباط الخمس الذين يمثلون حكومة الوفاق الوطني يجب أن يضعوا المطلب والشرط على الطاولة ولا يمكن الموافقة على وقف إطلاق النار دون انسحاب قوات حفتر بعيدة عن طرابلس وعودة النازحين”.

مبعوث رئيس المجلس الرئاسي أكد على أن حفتر ووفده لن يوافقوا على شروط حكومة الوفاق ولن يقبلوا به لأنه يريد أن يفاوض من مصدر قوة ومدافعه موجودة في قصر بن غشير وبالتالي سيفشل هذا المسار لأن حفتر ليس له نية بسلام او حل سياسي،على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية