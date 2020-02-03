السراج يلتقي وفد مؤسسة إستشارات عسكرية وأمنية أمريكية في طرابلس

ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين وفد مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب بحضور رئيس وأعضاء لجنة التواصل والمتابعة التابعة للرئاسي مع المؤسسة.

السراج تحدث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها.

وأطلع رئيس المجلس الرئاسي على نتائج لقاء الوفد الأمريكي أمس الأحد مع المسؤولين الليبيين والتصور المشترك لسبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا وأبدى ملاحظاته بالخصوص.

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