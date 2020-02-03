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بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 برعاية الأمم المتحدة في جنيف

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

جنيف-العنوان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 اجتماعها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ويشارك خمسة من كبار الضباط المعينين من قبل القوات المسلحة وخمسة من حكومة الوفاق، في المحادثات التي يديرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وافقت على المشاركة في محادثات اللجنة العسكرية.

واللجنة العسكرية (5+5) هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي.

وقالت، في بيان لها، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، أكد مشاركة القوات المسلحة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك بعد اللقاء الذي جرى في بنغازي، يوم السبت، بين القائد العام ورئيس البعثة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • معروف انها ستفشل مقدما لان الخوان يتصرفوا اكبر من حجمهم متناسين ان الجيش الوطنى يسيطر على الارض وهو من يفرض شروطه وما عليهم الا الاستسلام التام او ينتحروا فى اخر معاقلهم

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