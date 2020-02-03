سفير الرئاسي لدى النيجر يعلن إنشقاقه عن حكومة الوفاق ويصرح: هناك محاولة لشرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا

ليبيا – أعلن القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى النيجر عبد الله بشير انشقاقه عن حكومة الوفاق وانحيازه الكامل لشرعية الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

بشير في تسجيل مرئي نشرته وزارة الخارجية بالحكومة الليبية اليوم الاثنين قال:” نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادي ومحاولة شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا وارتهان المجلس الرئاسي لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطني،أعلن إنحيازي الكامل لشرعية الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه”.

واختتم قائلاً :”إنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها وكافة مناطقها كما أدعم جيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والخارجين على القانون على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة تفسح المجال لقيام دولة القانون والموسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة استقرار وازدهار دائم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية