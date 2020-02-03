ألمانيا تعرب عن قلقها من إنتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا خاصة من قبل الحكومة التركية

ليبيا – أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا خاصة من قبل الحكومة التركية التي صدعت من إرسال الأسلحة والمرتزقة من سوريا والصومال لطرابلس دعما لحكومة فائز السراج.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الاثنين إن دولا وقعت على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا تشارك في هذه الانتهاكات، مطالبا هذه الدول بالالتزام بالاتفاقات المبرمة ومضيفا أن هناك تواصلا مع عدد من الأطراف في محاولة لطرح هذه المسألة في مجلس الأمن.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أنه يجري الإعداد لعقد مؤتمر لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين منتصف فبراير على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدا أنهم سيواصلون دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالإضافة إلى إجراء مشاورات مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل مشاركة الأوروبيين في الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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