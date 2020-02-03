“مكافحة الأمراض” يحسم الشبهة بوجود إصابة كورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الكشف الطبي والتحاليل اللازمة التي أجريت لأحد العاملين بشركة مليتة للنفط والغاز، أكدت عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز بصفحته في “فيسبوك”، أن تفحص تاريخ السفر للعامل أظهر أنه قادم من الفلبين عبورا بالإمارات العربية المتحدة، ومالطا، وبذلك يعتبر توقع الإصابة ضئيل جدا.

وقالت شركة مليتة، إن المستخدم الفلبيني الذي يعمل في حقل البوري، والمشتبه بإصابته بفيروس كورونا، تم نقله صباح الأحد، من مجمع مليتة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضافت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم الأحد، أنه تم إجراء الكشوفات المبدئية اللازمة وصور الأشعة للمستخدم، وكانت النتائج الأولية مطمئنة ولا وجود لأي التهابات، مشيرة إلى أنها تنتظر بقية النتائج التي تحتاج من يومين إلى ثلاثة أيام لتأكيدها.

وكانت الشركة نفت ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن “كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة”.

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