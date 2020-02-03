استبعد القائد العسكري في القوات التابعة لحكومة الوفاق سعيد المالطي دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة مصراتة.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال المالطي إنه من المستحيل أن يتوجه الجيش إلى مصراتة خاصة وأن القوات المسلحة “تلقت ضربات موجعة، خاصة بعد الدعم التركي والأسلحة النوعية”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تلقت ضربة موجعة بالأمس في غرفة عمليات سرت، قتل وأصيب فيها بعض الضباط، بالقرب من الوشكة.

وتشهد منطقة الوشكة التي تبعد عن مصراتة أكثر من 130 كيلومترا، وعن سرت 100 كيلومتر، اشتباكات منذ أيام بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرة قوات الجيش على مدينة سرت الشهر المنصرم.