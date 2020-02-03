بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع السفير النمساوي في موسكو، يوهان أيغنير، عددا من الموضوعات بينها الوضع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء “تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا، وكذلك آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية” بحسب وكالة سبوتنيك.