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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 February, 2020

أعلنت وزارة العمل والتأهيل اليوم الاثنين اعتماد ملاك المعاهد والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التقني والفني طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن وزير العمل المهدي الأمين قام باعتماد عدد (134) مؤسسة تعليمية تابعة للهيئة العامة للتعليم التقني والفني. فيما بلغت المعاهد العليا المعتمدة ( 95) معهد وبلغ عدد الكليات (39) .