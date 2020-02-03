

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

03 February, 2020

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي أنه تم فحص 7 حالات بعد الاشتباه في إصابتها بفايروس الكورونا وتبين أنها جميعا غير مصابة بالمرض.

وقال العليقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الحالات التي تم فحصها كانت من مناطق مختلفة في ليبيا (طرابلس، بنغازي، طبرق، البيضاء) موضحا أن الخاضعين للفحوصات والذين جرى الاشتباه في إصابتهم بالمرض يحملون جنسيات مختلفة بعضها ليبيا وبعضها الأخر أجنبي.

وأوضح العليقي أن العينات المأخوذة من الحلات المشتبه في إصابتها يتم فحصها في المختبر المرجعي بتونس كما يتم عزل المشتبه في إصابتهم إلى حين ظهور نتائج الفحص.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض على إعداد منشورات توعوية مؤكدا وجود فرق للاستجابة السريعة في حالة الاشتباه بوجود إصابة موضحا أن الفرق خضعت لتدريبات سابقة على الاستجابة السرعية وهي حاليا موزعة على 15 مستشفى لتشمل 12 بلدية.

وحول مدى توفر مخزون كافي من الكمامات الواقية قال العليقي إن وزارة الصحة الليبية هي المعنية بتوفير هذه المستلزمات مبينا أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للمساعدة في سد النقص عند الحاجة.