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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 February, 2020

وصلت اليوم الاثنين إلى الجزائر الطائرة التي تقل مواطنين ليبيين وجنسيات أخرى عائدين من مقاطعة ووهان الصينية.

وتقل الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والتي وصلت للجزائر قادمة من مقاطعة ووهان الصينية 60 شخصا من ليبيا وتونس وموريتانيا جرى إجلائهم إلى جانب الرعايا الجزائريين استجابة لطلب سلطات بلادهم بعد انتشار فايروس الكورونا في المدينة حسبما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن المقرر أن يخضع جميع من تم إجلاؤهم للحجر الصحي لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يوم للتأكد من أنهم غير مصابين بالفايروس.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية على متن طائرة جزائرية استجابة لطب ليبي.