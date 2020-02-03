“النواب” لم يحسم المشاركة في مباحثات جنيف

استأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية في بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وبحضور أكثر من 70 نائبا لمناقشة جملة من المواضيع أبرزها بحث مشاركة مجلس النواب في مباحثات جنيف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن الجلسة افتتحت بالاستماع لإحاطة من النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة حول لقائه رفقة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بالمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة ونائبته، في تونس، ثم بدأت مناقشة مسألة مشاركة مجلس النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة وتحديدا مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتابع بليحق أن المناقشة لم تنته بشأن مشاركة مجلس النواب من عدمها في لقاء جنيف القادم، وإذا قرر المجلس المشاركة ماهي الشروط التي يجب أن يضعها مجلس النواب والضوابط التي تحدد لهذه المشاركة إذا تمت الموافقة عليها، ومازلت المداولة في هذا البند قائمة، وبذلك عقلت الجلسة ليوم الغد.

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