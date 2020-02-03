العباني: مؤتمر جنيف يهدف لسحب شرعية مجلس النواب

جدد عضو مجلس النواب محمد العباني انتقاد مؤتمر جنيف المقرر عقده بشأن ليبيا مؤكدا أنه يهدف لسحب الشرعية من مجلس النواب.

وقال العباني في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” “مؤتمر جنيف، عمل غير صالح، يهدف من خلاله (المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان) سلامة، لسحب شرعية مجلس النواب، بعد أن استعصى عليه تطويعه لصالح مشروعه”.

وأضاف العباني أن مؤتمر جنيف، مشروع أعده سلامة، لتمكين الإسلام السياسي من مفاصل الدولة مشددا على أنه إعادة إنتاج لاتفاق الصخيرات.

وأعرب العباني عن رفضه المشاركة في المؤتمر وقبول نتائجه مطالبا سلاح المليشيات أولا.