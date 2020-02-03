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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

03 February, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري أنه استقبل 4 سفن تحوي بضائع مختلفة بينهم سفينتين تحملان أكثر من 3500 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه رست على أرصفة الميناء الرئيسي السفينة (سلفر صن) وعلى متنها عدد 2146 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية وكذلك سفينة نقل السيارات (قراند بيولونكس) وعلى متنها عدد 1400 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية أيضا.

كما رست على أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات( تيلا راس) وعلى متنها عدد 553 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة وكذلك السفينة (ألوبو) وعلى متنها عدد 192 حاوية بضائع منوعة.