لجنة الخارجية تطالب الأمم المتحدة بإيقاف مكلف الرئاسي عن تمثيل ليبيا لديها

طالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم الأمانة العامة للأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن المكلف من الرئاسي، وإيقافه عن تمثيل ليبيا لديها.

اللجنة استنكرت في بيان لها ما ورد في كلمة مكلف الرئاسي أمام مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات لا تتطابق مع الواقع، وقالت اللجنة إن حكومة الوفاق هي سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة، كما أنها تنتهك قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأوضحت لجنة الخارجية أن كلمة المندوب تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والمليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة، كما تجاهلت الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع الحكومة التركية دون الرجوع للبرلمان، ما تسبب في تصعيد خطير بالمنطقة.

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