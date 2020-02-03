المسماري حول اجتماع جنيف 5+5: لم يتم تزويدنا حتى الآن بأي معلومات من القيادة

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لم توفر أي معلومات حتى الآن حول اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بصيغة 5+ 5 الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، “بخصوص اجتماع 5+ 5 لم يتم تزويدنا حتي الآن بأي معلومات من القيادة العامة”.

وأضاف المسماري “إذا كان لدينا موقف كالقيادة العامة للجيش بشأن اجتماع اللجنة العسكرية سوف نعلن عنه بشكل رسمي ولا تزال الاجتماعات حول هذا قائمة حتي الآن”.