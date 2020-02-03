أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن التزام الجيش بوقف إطلاق النار كشف ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب في ليبيا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أن قائد الجيش خليفة حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ رعاية التنظيمات الإرهابية حيث أصبحت ممارساته مكشوفة للعالم.

وشدد المسماري على أن قوات الجيش جاهزة وقادرة على الرد على أي تهديد أمني أو خرق للهدنة

وأشار المسماري إلى أن التشكيلات المسلحة بدأت تستخدم أسلحة فتاكة في الأحياء السكنية إلا أن الجيش مازال متمسك بوقف إطلاق النار.

وبين المسماري أن الأوضاع في مختلف المناطق العسكرية والتي تمثل 90% من مساحة ليبيا جيدة جدا وتعمل بشكل طبيعي رغم الحرب

وحول حوار جنيف أكد المسماري أن المداولات لاتزال مستمرة بشأن حوار جنيف لم يتم بعد تزويده بمعلومات بشأنها.