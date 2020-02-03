‫وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية يتفقد سيّر عمل القطاع في سرت

سرت 03 فبراير 2020 (وال)- أجرى السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في الحكومة الليبية المهندس نوري الورفلي، جولة ميدانية تفقدية لمتابعة سيّر العمل بالمراكز الصحية ببلدية سرت.

هذا ويرافق المهندس نوري الورفلي في جولته التي أجراها خلال يومين الماضيين، المدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة السيد رياض الخزعلي، وعضوية المهندس محمد الطيب عن إدارة المشروعات بالوزارة، والسيد ناصر عمران عن إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة.

وكان في استقبال المهندس نوري الورفلي والوفد المرافق له، مدير إدارة الخدمات الصحية سرت السيد خليفة عبد الفتاح السيوي، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية سرت السيد محمد إدريس، ومدير المركز الصحي رقم (3) السيد حمدي لبز، إلى جانب عدد من مديري المكاتب والأقسام بالمرافق الصحية.

وتأتي هذه الزيارة؛ ضمن تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة، في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج، والتأكيد على حالة الجُهوزية للمرافق الصحية، إلى جانب حصر الاحتياجات الفعلية.

وأطلع المهندس نوري الورفلي خلال جولته الميدانية، على أعمال التطوير، وجودة الخدمات وما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى والمترددين.

وقال المهندس نوري الورفلي إن الهدف من الزيارة التفقدية، للتعرف عن قُرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات وفعّالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وأوضح المهندس نوري الورفلي أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بهدف التأكد من حالة الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة، بالإضافة إلى الاطلاع على سيّر العمل، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تُواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

وأضاف المهندس نوري الورفلي أن معالي وزير الصحة يُوصي بمتابعة سيّر العمل في المستشفيات وسيّر قطاع الصحة بالبلدية. (وال- سرت) ر ت

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