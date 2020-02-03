تعاون دولي يمنع وصول طن مخدرات إلى مصراتة

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن تنسيقا أمنيا بين السعودية وأميركا واليونان، أثمر بالعثور على أكثر من طن من المخدرات المعالجة، مخبأة بين شحنة من عجوة التمور متجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

ووفقا لـ”عكاظ”، فقد تمكنت الشرطة اليونانية عبر عملية أمنية بالتعاون مع السلطات السعودية والأميركية من إحباط عملية التهريب عبر البحر إلى ليبيا، مؤكدة أن الشحنة كانت مخبأة في حاوية على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان.

وأكدت المصادر أن الشحنة المعالجة يقدر وزنها بـ125 طنا تم تحميلها في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت متجهة إلى ميناء مصراتة.

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