طرابلس.. “بلدي أبوسليم” يعلن استئناف الدراسة

أصدر المجلس البلدي أبوسليم اليوم الاثنين، بياناً بشأن استئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بالبلدية الواقعة في نطاق مدينة طرابلس.

وأعلن بلدي أبوسليم أن استئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بنطاق البلدية والواقعة خارج نطاق الاشتباك تم بعد التنسيق مع مراقبة التعليم بالبلدية وحدد تاريخ التاسع من فبراير موعداً لبدء الدراسة من جديد.

وحمّلت البلدية –حسب بيانها- المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق والبعثة الأممية للدعم في ليبيا والجهات ذات العلاقة تجاه أي ضرر قد يلحق بالطلبة أو بأعضاء هيئة التدريس من خلال التحاقهم بمدارسهم في ظل استمرار المعارك.

ويأتي استئناف الدراسة بمنطقة أبوسليم –حسب البيان- بعد ورود العديد من الشكاوى المقدمة من قبل أولياء أمور الطلبة عن سوء المعاملة ببعض المدارس بالبلديات المستضيفة التي لجأ إليها طلاب أبوسليم.

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