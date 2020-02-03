الاحتفال باليوم الوطني للأخصائي الاجتماعي والنفسي في مدينة البيضاء

أقيم في مدينة البيضاء احتفال بمناسبة اليوم الوطني للأخصائي الاجتماعي والنفسي، الذي يوافق الثاني من فبراير من كل عام، برعاية مكتب تعليم البيضاء.

الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان “الوفاء لأصحاب الوفاء”، ألقيت فيها كلمات أكدت على أهمية إحياء هذا اليوم لتقوية العلاقة بين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتعارف وتبادل الآراء والأفكار للنهوض بهذا القطاع الحيوي ودوره في خدمة المجتمع.

ومن خلال الحفل قدم العديد من الفقرات الفنية والشعرية والموسيقية، المتعلقة بدور الأخصائي وكذلك المعلم على حد سواء في النهوض بالمجتمع على الصعيد المهني والأكاديمي بتهيئة الطالب وتثقيفه.

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