ابرز تصريحات اللواء احمد المسماري في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين

فيما يلي ابرز التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشان اخر التطورات في ليبيا:
– كل الجرائم التي تم ارتكابها منذ عام 2011 وحتى الآن تم توثيقها ولن تسقط بالتقادم
– الجيش الوطني يرد يوميا على تجاوزات الجماعات المسلحة
– أردوغان يجند إرهابيين ويؤسس شركات أمنية لتحقيق طموحاته
– شركة “سادات” التركية التابعة لأردوغان تنقل الإرهابيين إلى كل أنحاء العالم
– أردوغان أرسل 1500 عنصر من داعش إلى منطقة قرب الحدود مع تونس
– أردوغان أرسل من 1500 إلى 2000 عنصر من تنظيم القاعدة إلى طرابلس
– أردوغان أرسل أيضا عناصر من “الجيش الحر” السوري وأغراهم بالأموال
– 10 فصائل سورية موجودة حاليا في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الوطني
– عدد المرتزقة في طرابلس بلغ الآن 6 آلاف والعدد المستهدف 18 ألفا
– كل قائد فصيل من المرتزقة يتقاضى مليون دولار
– المرتزق الواحد يحصل على 2000 دولار شهريا
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