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ابرز تصريحات اللواء احمد المسماري في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ابرز التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشان اخر التطورات في ليبيا:

– كل الجرائم التي تم ارتكابها منذ عام 2011 وحتى الآن تم توثيقها ولن تسقط بالتقادم
– الجيش الوطني يرد يوميا على تجاوزات الجماعات المسلحة
– أردوغان يجند إرهابيين ويؤسس شركات أمنية لتحقيق طموحاته
– شركة “سادات” التركية التابعة لأردوغان تنقل الإرهابيين إلى كل أنحاء العالم
– أردوغان أرسل 1500 عنصر من داعش إلى منطقة قرب الحدود مع تونس
– أردوغان أرسل من 1500 إلى 2000 عنصر من تنظيم القاعدة إلى طرابلس
– أردوغان أرسل أيضا عناصر من “الجيش الحر” السوري وأغراهم بالأموال
– 10 فصائل سورية موجودة حاليا في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الوطني
– عدد المرتزقة في طرابلس بلغ الآن 6 آلاف والعدد المستهدف 18 ألفا
– كل قائد فصيل من المرتزقة يتقاضى مليون دولار
– المرتزق الواحد يحصل على 2000 دولار شهريا

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