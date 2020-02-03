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مقترح من ويليامز يُثير مخاوف النواب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن النائب الثاني بمجلس النواب احميد حومة ذكر في إحاطته اليوم أمام مجلس النواب في بنغازي، أن نائبة البعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز عرضت أن تكون اللجنة المكلفة للتشاور في جنيف بديلا عن مجلس النواب وهو ما أثار تخوفات أعضاء البرلمان الذين رفضوا هذا المقترح.

وأضاف الدرسي في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الاثنين، أن جلسة اليوم خرجت بعدة نقاط، تمثلت في أن مجلس النواب المنعقد في بنغازي هو الوحيد الذي من حقه أن يرشح لجنة الحوار الخاصة به، وضرورة معرفة أسماء الأعضاء الذين سيختارهم غسان سلامة، وأنه لا وجود لحوار إلا بعد ظهور نتائج لجنة 5+5 العسكرية.

وأشار الدرسي إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة أخرى يوم غد الثلاثاء للبحث في هذه المسائل بالتفصيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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