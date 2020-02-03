حملة صحية تستهدف السجون ومراكز الإيواء

استأنفت إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الاثنين، برنامجها الوطني لمسح السجون ومراكز إيواء الهجرة غير القانونية.

وتنطلق عملية استئناف المسح من مدينة مصراتة وتستمر لتغطية المدن المجاورة، وقد جاءت هذه الحملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بصفحته في “فيسبوك” الاثنين، بأنه أرسل عيادة الأشعة المتنقلة للمدينة للبدء بعمليات المسح الشامل داخل السجون ومراكز إيواء الهجرة غير القانونية.

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