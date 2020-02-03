

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

03 February, 2020

استقبل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم، بمقر وزارة الخارجية في روما، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وبحسب وكالة آكي أكد دي مايو على “التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين” وقال “نكرر دعوتنا إلى احترام الهدنة وإلى التزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي وضِع في برلين”، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ، وكذلك استعداد إيطاليا “للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني” مؤكدا “أهمية التزام السلطات الليبية القوي بالتصدي للمتاجرين بالبشر”.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة الموقعة في عام 2017، كشف دي مايو عن نية حكومة بلاده “طرح سلسلة تعديلات قريبًا على الجانب الليبي من أجل تحسين محتويات الاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة.